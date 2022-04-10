وزير الزراعة يوجه بتكثيف تواجد المرشدين والباحثين مع المزارعين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بمنظومة الارشاد الزراعي وتناول اللقاء بحث التوسع في كافة الخدمات الإرشادية المقدمة للمزراعين.


القصير وجه بضرورة تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين والأساتذة والباحثين مع المزراعين على أرض الواقع وتوصيل كافة الإرشادات الفنية لهم وكذلك حل المشكلات التي تواجههم فورا وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب  توحيد الجهود من أجل دعم الفلاح حتى يحقق أعلى انتاجية من المحاصيل المختلفة.


القصير بحث أيضا منظومة الإرشاد الالكتروني والتطبيق الذكي "هدهد" لمساعدة الفلاح وكذلك دور القناة الزراعية في توعية المزارعين من أجل سد العجز في مهندسي الارشاد.

 
وقال القصير إنه يجب الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي وسرعة توصيل الإرشادات والتوصيات الفنية إلى المزراعين.


وأشار إلى ضرورة توعية المزارعين بأساليب الزراعة والري الحديثة وكذلك انتقاء التقاوى الجيدة المعتمدة بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد والهدر.

 
حضر الاجتماع د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

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