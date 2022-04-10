ننشر حالة الطقس غدا الاثنين 11-4-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري والسواحل الشرقية والغربية، إذ تسجل الحرارة 29 درجة على مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس غدا الاثنين عاشر أيام شهر رمضان، سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الغربية والشرقية، في حين سيسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيا، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على جميع المحافظات.

ومع بداية ساعات الليل، يسود طقس مائلا للبرودة على محافظات ومدن القاهرة الكبرى والسواحل الغربية والشرقية، وشمال الصعيد، في حين يكون معتدل الحرارة على مدن جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، وتسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 15 و24 درجة على كافة الأنحاء، وبشكل متفاوت حسب المحافظات الشمالية والجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 28-15

الإسكندرية 21-16

وادي النطرون 27-15

طنطا 28-14

شبين الكوم 28-14

دمنهور 27-15

بلطيم 26-15

مطروح 20-15

السلوم 19-14

سيوة 29-17

بورسعيد 23-15

دمياط 27-15

الزقازيق 26-15

المنصورة 26-15

الإسماعيلية 27-15

السويس 27-15

العريش 22 15

رفح 21 14

رأس سدر 25 16

نخل 27 15

نويبع 31-16

طابا 30-16

كاترين 26-14

الطور 27 23

شرم الشيخ 33-22

الغردقة 32-21

مرسى علم 31-21

الفيوم 30-16

بني سويف 31-16

المنيا 31-15

أسيوط 32-14

سوهاج 28-19

قنا 39-22

الأقصر 40-23

أسوان 42-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 34-18

أبو رماد 32-17

حلايب 39-19

رأس حدربة 29-18