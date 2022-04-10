أسعار الدولار ترتفع بالبنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 10-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي بعد قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة 1%.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بقيمة 3 قروش في البنك الأهلي المصري وبنك مصر; ليصبح 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجارى الدولي  ارتفاعا بقيمة 5 قروش للشراء والبيع; ليسجل 18.29 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع; وذلك طبقا للبنك المركزي.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم /الأحد/ في البنك الأهلي وبنك مصر تراجعا بقيمة 5 قروش للشراء والبيع; لتسجل 19.79 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، بينما سجلت في البنك التجارى الدولي ارتفاعا 3 - 4 قروش للشراء والبيع; لتسجل 19.89 جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.91 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع; وذلك طبقا للبنك المركزي.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا 4 - 6 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد تراجعه 11 - 12 قرشا للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الإسترليني تراجعا في الشراء بقيمة 11 قرشا; ليسجل 23.71 جنيه للشراء، واستقرارا في البيع ليسجل 24.03 جنيه، بينما ارتفع في البنوك الخاصة - البنك التجارى الدولي - 4 قروش للشراء والبيع; ليسجل 23.89 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 23.87 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع; وذلك طبقا للبنك المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا; ليسجل اليوم 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا 6 - 7 قروش; ليسجل 57.65 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بينما شهد الدرهم الإماراتي ارتفاعا; ليسجل 4.97 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.

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