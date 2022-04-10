هدى رمزي تعود للواجهة من جديد بعد ظهورها مع ابنة شقيها

هدى رمزي، هناك العديد من الوجوه الجميلة التي لن تنساها شاشات السينما المصرية والعربية، رغم غيابهم عن الساحة الفنية لسنوات طويلة ولا سيما هدى رمزي.

هدى رمزي

وتصدرت الفنانة النجمة هدى رمزي اليوم الأحد الموافق العاشر من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، رغم اختفائها لعشرات السنوات عن الساحة.

ظهور النجمة هدى رمزي

وظهرت النجمة المعتزلة هدى رمزى فى صورة أسرية لها جمعتها بابنة شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى "شهد" نشرتها الأخخيرة عبر "إنستجرام".

صورة هدى رمزي

ونشرت شهد صورة تجمعها بعمتها الفنانة الجميلة هدى رمزي على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" وعلقت عليها: "عمتي القمر"، لتلقى تفاعلا كبيرا.

غياب هدى رمزي

وغابت الفنانة الكبيرة هدى رمزي عن الأنظار لسنوات قبل أن تعاود الظهور فى نوفمبر العام الماضى، خلال عقد قران صلاح رمزى، ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى، وشهد حضور شقيقه الفنان شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، وعدد من الأصدقاء وأسرة العروسين.

معلومات عن الفنانة هدى رمزي

وتعتبر هدى رمزي واحدة من نجمات الجيل الذهبى، رغم غيابها عن الساحة بشكل مبكر، وكان لها أثر فني كبير، حيث شاركت في تقديم الكثير من الأعمال التي لن تنسى.

نشأة وميلاد هدى رمزي

وولدت الفنانة هدى رمزي في العاشر من نوفمبر عام 1958، وأحبت الفن لتنطلق في سن صغير، وهي ابنة للمنتج حسن رمزي.

بداية حياة هدى رمزي الفنية

بدأت هدى رمزي حياتها الفنية بسن الـ17 حينما اعتذرت بوسي عن تجسيد دور ابنة البطلة التي قامت بدورها الفنانة نجلاء فتحي في فيلم "الرداء الأبيض"، حيث طلبت بمشاركتها من والدها.

هدى رمزي وفيلم الرداء الأبيض

وقالت نجلاء فتحي في فيلم "الرداء الأبيض" للمنتج حسن رمزى، إن ابنته هدى رمزي جميلة وملونة مؤكدة أن الدور سيناسبها.

انطلاقة هدى رمزي

وأوضحت هدى رمزي في وقت سابق أن فيلم "جرى الوحوش" الذي شاركت فيه البطولة مع النجم الراحل نور الشريف وحسين فهمى ومحمود عبدالعزيز، هو الأقرب لقلبها.

شهرة هدى رمزي

وحققت الفنانة المعتزلة هدى رمزي شهرة كبيرة من خلال فيلم "جري الوحوش" كما شاركت في العديد من الأفلام المميزة على رأسها "بئر الخيانة" و"حنفى الأبهة" و"اغتصاب" وغيرها.

سبب اعتزال هدى رمزي

وفيما يتعلق بأسباب اعتزال هدى رمزي وغيابها، قالت: فجأة وجدت نفسى أرغب فى ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا".

هدى رمزي والحجاب

وأعربت هدى رمزي عن رغبتها في استمرار اعتزالها حتى بعدما خلعت الحجاب، مضيفةً: "كنت اتمنى العمل كمذيعة ومقدمة برامج لكن انشغالي بالتمثيل واعتزالي حرمني ذلك".