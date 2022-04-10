ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 10 سفن وغادرته 11 سفينة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2814 شاحنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الصادر من الحاويات بلغ 450 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 375 حاوية مكافئة، فيما بلغت حاويات الترانزيت 1630 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2618 طن قمح إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 67 ألفا و378 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 225 ألفا و767 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 14011 طنا، شملت 1400 طن فوسفات، 7011 طن يوريا، 2100 طن مولاس، و3 آلاف و500 طن علف، وبلغت الواردات 63 ألفا و346 طنا تضمنت 6 آلاف و380 طن حديد، 8 آلاف و500 طن خردة، 7 آلاف و617 طن صاج، 22 ألفا و250 طن قمح، 3 آلاف و708 أطنان ابلاكاش، 10.5 ألف طن ذرة، و4 آلاف و391 طن خشب زان.

استقبل ميناء دمياط اليوم الأحد السفينة (ADELINA ) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 179 مترا وبعرض 30 مترا.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم أنه من المقرر أن تقوم السفينة بتحميل شحنة من البولي إيثيلين مشيرا إلى أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط تابع عملية دخول السفينة إلى الميناء حتى تراكيها على أرصفة شحن البولي إيثيلين.

