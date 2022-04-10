تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد غادرته سفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، منوها بأنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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