وفد بحريني يطلع على آليات النظام الإماراتي للعلامات المميزة على التبغ ومنتجاته

اطلع وفد من مملكة البحرين الشقيقة على آليات النظام الإماراتي للعلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي تطبقه الهيئة الاتحادية للضرائب لتتبع منتجات التبغ إلكترونيًا عبر علامات مميزة "طوابع ضريبية رقمية" بهدف مكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلك من الغش التجاري، ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، والتأكد من تحصيل الضرائب المستحقة على جميع منتجات التبغ المتداولة في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك - عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - بين مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب ومسؤولي الجهاز الوطني البحريني للإيرادات.

وشارك سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في جانب من الاجتماع الذي تم خلاله بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات والعمل المشترك لتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الضريبي.

وأكد سعادة خالد البستاني أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص على تعزيزها في كافة القطاعات، ومن بينها القطاع الضريبي عبر تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد على أهمية مثل هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الضريبية في الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والانظمة المطبقة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع المشترك تعرَّف المختصون في الجهاز الوطني البحريني للإيرادات على آليات تطبيق النظام الضريبي الإماراتي بصفة عامة، وخصوصًا نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والإنجازات التي حققها النظام منذ تطبيقه قبل أكثر من ثلاث سنوات، ودوره في رفع مستوى دقة وفاعلية الإجراءات الرقابية وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال.

وقدم ممثلو الهيئة عرضًا حول أهداف ونطاق وخطوات ونتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والأسباب الرئيسية لنجاح تطبيق النظام الذي يهدف أساسًا لمنع بيع /تداول/ وحيازة جميع أنواع السجائر، وتبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيًا التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوسائل والتطبيقات الإلكترونية المتاحة للمفتشين والمستهلكين للمشاركة في الجهود الرقابية، والحملات التوعوية الشاملة التي نفذتها الهيئة للمعنيين بتطبيق نظام العلامات المميزة، والتحديات التي تم مواجهتها منذ تطبيق النظام في بداية عام 2019 وكيف تم التغلب عليها، وتوضيح معايير العلامات المميزة ذات التصميم الجديد التي أطلقتها الهيئة وفقًا لأحدث وأفضل المعايير المطبقة في هذا المجال، حيث جاء التحديث ضمن خطط التطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة وكفاءة إجراءاتها بصفة عامة، ومن بينها إجراءات المساهمة في حماية المستهلكين من الغش التجاري ومكافحة التهرب الضريبي، بآليات متنوعة.

كما تم عرض التصاميم المعتمدة للطوابع الضريبية الرقمية ومنهجية تصنيف طوابع المنتجات الخاصة بالأسواق المحلية والأسواق الحرة، وتم استعراض آليات الربط الالكتروني المطبق بين قاعدة بيانات النظام بالهيئة والأنظمة الإلكترونية بالجهات المعنية بتطبيق النظام.

وتم الإجابة على استفسارات أعضاء الوفد البحريني حول نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، وتم الاتفاق على استمرار التواصل مستقبلًا لتبادل المعلومات والخبرات.