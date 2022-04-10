بنك التنمية الصيني يعزز دعمه المالي لتطوير الطاقة النظيفة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عزز بنك التنمية الصيني دعمه المالي لتطوير الطاقة النظيفة في الربع الأول من العام الجاري 2022 من خلال تقديم قروض بقيمة 109 مليارات يوان /نحو 17.12 مليار دولار أمريكي/ لقطاع الطاقة لدعم تنمية الطاقة النظيفة وتحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة خضراء.

ونقلت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية عن البنك قوله أنه تم خلال تلك الفترة منح قروض بإجمالي 76.5 مليار يوان لتطوير الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية.

ونوه البنك إلى ارتفاع القروض غير المسددة حتى نهاية الربع الأول من هذا العام في قطاع الطاقة النظيفة بمقدار 48.8 مليار يوان عن نهاية العام الماضي.

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