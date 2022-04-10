5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.3 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1651 مبايعة بقيمة 4.03 مليار درهم منها 236 مبايعة أراض بقيمة 1.07 مليار درهم و1415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 394 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 234 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 155 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.05 مليار درهم منها 68 رهن أراض بقيمة 629.74 مليون درهم و240 رهن فلل وشقق بقيمة 419.48 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 403 ملايين درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 135 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 53 هبة بقيمة 268.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 124 مليون درهم وأخرى في منطقة الخبيصي بقيمة 27 مليون درهم.