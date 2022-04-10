تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن التغيرات المناخية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد طقس ربيعي مائل للحرارة نسبيا خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع وجود هدوء كامل في سرعات الرياح المسجلة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الربيعية حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث سنشهد بداية من منتصف الأسبوع الجاري، انخفاضا في درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

غانم: استمرار الأجواء الربيعية

وتصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة خلال ساعات النهار، وتصل إلى 21 درجة على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتسجل ما بين 28 و29 على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وتصل إلى 34 درجة على محافظات جنوب الصعيد، أي انخفاض بمعدل 10 درجات عن المعدلات المسجلة في بداية هذا الأسبوع.

وتابعت غانم، أنه طوال فترة فصل الربيع، سنعاني من التغيرات المناخية المرتبطة بالربيع ما بين ارتفاع وانخفاض وتفاوت في درجات الحرارة، وهذا ما نشهده منذ بداية الربيع منذ نحو 6 أسابيع: «نعلن بشكل مستمر، عن كل ما يجد في الخرائط الطقسية من الأقمار الصناعية لحالة الطقس، بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى الظواهر الجوية والسمات الربيعية التي ربما تؤدي لارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة».

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، كالتالي:

القاهرة 29-15

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

طنطا 29-14

شبين الكوم 29-14

دمنهور 28-15

بلطيم 24- 15

مطروح 21-14

السلوم 23-14

سيوة 29-11

بورسعيد 22-15

دمياط 21-15

الزقازيق 29-15

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 29-15

السويس 28-15

العريش 23-15

رفح 23-14

رأس سدر 30-16

نخل 28-15

نويبع 35-16

طابا 31-16

كاترين 29-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 32-23

الغردقة 33-22

مرسى علم235-21

الفيوم 31-17

بني سويف 31-17

المنيا 32-17

أسيوط 34-18

سوهاج 35-19

قنا 38-22

الأقصر 39-23

أسوان 41-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 39-25

الوادي الجديد 37-20

شلاتين 33-18

أبو رماد 33-17

حلايب 30-19

رأس حدربة 30-18