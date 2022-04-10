وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مسار القطار الكهربائي السريع

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية داخل دائرة محافظة قنا بداية من أبو تشت شمالا، حتى حدود مدينة طيبة بمحافظة الأقصر جنوبا تفقد خلالها مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان) والذي يبلغ طوله 925 كم، حيث عاين عدة نقاط لمسار القطار والمواقع المقترحة لإقامة المحطات، ونقاط عبور القطار أعلى نهر النيل.



كما عاين "الوزير" و"الداودي" موقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني (أكتوبر/ أسوان)، والثالث (سفاجا الغردقة/ قنا/ الأقصر).



جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب فتحي قنديل، والنائب محمد طايع، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائبة سناء الحساني، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ.



أكد وزير النقل والمواصلات، خلال جولته أنه ستتم مراعاة إنشاء محطات الركاب في المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن السرعة التصميمية للشبكة تصل إلى 250 كم/ س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كم/ ساعة.



وأضاف، أن عدد القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها على هذا الخط تصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مؤكدا أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة للركاب.

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث مع شركة سيمنز العالمية ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال نحو 2000 كم منها نحو 1400 كم لخدمة الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم، مشيرا إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية.



ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المحافظة سوف تسخر كافة إمكانياتها لتقديم الدعم اللازم للشركات القائمة على تنفيذ المشروع بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.



وأشار "الداودي"، إلى أن خطوط القطار الكهربائي السريع، والمحاور الجديدة تمثل شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، كما أنها سوف تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة إلى دورها في الحفاظ علي البيئة.