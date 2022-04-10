تعرف على موعد إجازة شم النسيم والعطلات الرسمية

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شم النسيم 2022
شم النسيم 2022
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أعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية في وقت سابق عن موعد إجازة شم النسيم 2022، والتي تتزامن مع أحد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام، فالغالبية العظمى لا تسطيع الاحتفال به هذا العام كونه تزامن مع فترة الصيام، الأمر الذي يصعب معه تناول الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة كـ«الفسيخ والرنجة والملوحة والبطارخ» وغيرها من الأسماك المملحة.

موعد إجازة شم النسيم

ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة شم النسيم تكون يوم الاثنين الموافق 25 أبريل الجاري الذي يتزامن مع يوم 23 من شهر رمضان المبارك.

العطلات الرسمية

لازال هناك 8 مناسبات بخلاف عيد شم النسيم والربيع يحصل فيها المواطنون في مصر على الإجازات والتي تمتد حتى شهر أكتوبر المقبل وتفاصيلها هي:

إجازة عيد العمال

ويحتفل عمال مصر بعيدهم في يوم الأحد الموافق 1 مايو من العام الجاري.

إجازة عيد الفطر المبارك

ويحتفل المواطنون بعيد الفطر خلال الفترة من الاثنين الموافق 2 مايو وحتى الخميس 5 مايو المقبل.

إجازة ثورة 30 يونيو

يحتفل المواطنون بـ ثورة يونيو يوم الخميس الموافق 30 يونيو المقبل.

إجازة عيد الأضحى المبارك

يحتفل المواطنون بعيد الأضحى خلال الفترة من الجمعة 8 يوليو حتى يوم الثلاثاء 12 يوليوالمقبل.

إجازة ثورة 23 يوليو

ويحتفل الموطنون بثورة 23 يوليو يوم السبت الموافق 23 يوليو المقبل.

إجازة رأس السنة الهجرية

كما يحتفل المواطنون بإجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 30 يوليو في السنة الميلادية. 

إجازة عيد القوات المسلحة 7 أكتوبر 1973

وفي يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل يحصل المواطنون على أجازة رسمية.

إجازاة عيد المولد النبوي الشريف

وتعد إجازة عيد المولد النبوي الشريف آخر إجازات هذا العام، والتي يحتفل بها المواطنون يوم السبت الموافق 18 أكتوبر المقبل، لينتهي به إجازات عام 2022.

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