حصيلة بيع الشهادات 18% تلامس حاجز نصف تريليون جنيه



أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث لامست حاجز نصف تريليون جنيه بتسجيل "499 مليار جنيه" خلال ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت 159 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأهلي يحيي أبو الفتوح إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 340 مليار جنيه، خلال ثلاثة أسابيع من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وأكد أبو الفتوح أن البنك مستمر في إصدار الشهادة، منوها أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمي.الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري/ والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها. وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).