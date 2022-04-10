مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الإماراتى يعتمد استراتيجية السنوات الخمس المقبلة

عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني الإماراتى للمسؤولية المجتمعية اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس الصندوق.

شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للسنوات الخمس المقبلة والتي تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات محركا عالميا للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواكبة استراتيجية الخمسين عامًا المقبلة للدولة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري بهذه المناسبة إن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يضع ضمن أولوياته العمل على تطوير تشريعات وسياسات وأطر عمل تخدم جهود الدولة في تنمية ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في هذا المجال.

وأضاف معاليه أن استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة تشمل 50 برنامجًا ومبادرة نوعية تم تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم قياس نتائجها وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، لضمان تحقيق الأثر المرجو منها، وتقييم مستوى التقدم المتحقق موضحا أنه ستتم مواءمة تلك المؤشرات مع مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الدولة وكذلك مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

كما شهد الاجتماع الترحيب بانضمام أعضاء جدد لمجلس أمناء الصندوق وهم سعادة فاطمة توكل، وكيل مساعد للخدمات المساندة - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - ووليد النقبي كأمين سر للمجلس.

يعد " الصندوق الوطني " الجهاز الاتحادي المعني بتعزيز وتنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق مشاريع ذات أولوية وطنية، واعتماد مشاريع المسؤولية المجتمعية في الدولة، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة لمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.