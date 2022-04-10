الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح لين للشحن لميناءين فقط

قال متعاملون أوروبيون يوم الأحد إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، طرح مناقصة دولية لشراء القمح اللين (قمح الطحين) للشحن لميناءين فقط.

وأضافوا أن المناقصة تطلب كمية اسمية 50 ألف طن من قمح الطحين لكن الشحن لميناءين فحسب قد يدل بشكل عام على أن عملية الشراء قد تكون لكمية أصغر.

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الثلاثاء 12 أبريل نيسان على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 13 أبريل نيسان‭.‬

والقمح مطلوب للشحن على فترات مختلفة من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، وهي بين الأول من مايو أيار والعاشر من الشهر ذاته و11 مايو أيار و20 من الشهر نفسه وبين 21 مايو أيار و31 من الشهر عينه والأول من يونيو حزيران والعاشر منه وبين 11 يونيو حزيران و20 من الشهر ذاته وبين 21 من يونيو حزيران و30 من الشهر نفسه.

وإذا كان المنشأ أمريكا الجنوبية أو أستراليا فسيكون القمح مطلوبا للشحن قبل ذلك بشهر.

ويجب تفريغ شحنات القمح في ميناءي مستغانم وتنس.

والجزائر مستهلك مهم للقمح بالنسبة للاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.