أستاذ فقه مقارن: تعدد الزواج في اليهودية موجود دون حدود                 

قال الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، إن التعدد في الزواج متواجد في كل الأمم، فالتعدد في اليهودية موجود دون حدود حتى إذا كانت الجميع بين 100 امرأة، وعندما جاء الإسلام قصر التعدد على أربع زوجات فقط".

وتابع "السنباطي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحديث على ان حضانة المرأة لا تسقط حال الزواج امر غير صحيح، فعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وأضاف أن التعدد في الزواج مقيد بشرط العدل، والعدل يكون في الصحة والمديات وعدم الظلم في النفقات أو أي شيء آخر.