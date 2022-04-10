تعرف على الإجراءات الجديدة في المطار العائدين من الخارج

قامت شركة مصر للطيران بوضع عددًا من تحديثات بعض الإجراءات للعائدين من الخارج، وذلك لتخفيف التكدس بالمطارات، ولتسهيل إنهاء إجراءات السفر للقادمين من الخارج، وذلك لدخول الأراضي المصرية.

وتبدأ السلطات في مصر للطيران اليوم الأحد الموافق 10 أبريل الجاري، بتطبيق الإجراءات الجديدة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الدخول ومنع التكدس في صالات الوصول، وذلك بعد إخطار السلطات من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية (Declaration Form).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الإجراءات الجديدة المُتبعة داخل المطارات للحد من التكدس والزحام، وهي على النحو التالي:-

التسجيل عبر منصة Visit Egypt

وقال شركة مصر للطيران في بيان لها، أنها أطلقت المنصة المصرية (Visit Egypt) والتي سيتم اعتبارها شرط لتسهيل الإجراءات عند الوصول إلى المطارات المصرية ويمكن الدخول والتسجيل على المنصة الالكترونية من خلال الدخول مباشرة على الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــا).

الحصول على الموافقة QR Code

وبعد الدخول والتسجيل على المنصة الالكترونية الجديدة، يتم اصدار الموافقة QR Code وهو سبب لدخول إلى مصر، وسيطلب من القادمين إظهاره خلال التعاملات، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية.

إرشادات العائدين من الخارج

وهناك بعض الأمور التي طالبت الشركة القادمين الانتباه إليها، وهي أنه بعد التسجيل على المنصة في حالة تعديل موعد الرحلة، سيكون للمستخدم إمكانية إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع البيانات.

بالنسبة للقادمين من الخارج من المصريين فإن التسجيل في المنصة لا يرتبط بجواز السفر الإلكتروني.

أما إذا كان المسافر قد اضطر إلى استخراج تذكرة السفر في المطار قبل الرحلة، يمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني Visit Egypt وسوف تظهر البيانات الخاصة بالحجر الصحي، مع وضع علامة محددة، تدل أن له أولوية المراجعة، نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.