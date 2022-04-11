أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها بمقدار 5 جنيهات في سوق الصاغة المحلية بأخر تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1948 دولارًا للأوقية، حيث ارتفع الذهب بأكثر من 0.6% ليتداول الآن عند مستويات 1948 دولارًا، مستهدفًا مقاومة الـ 1950 دولارًا.

 

سعر الذهب اليوم في مصر


سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 852 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو  995 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1137جنيها.


سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8010 جنيهًا.

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