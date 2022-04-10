أستاذ فقه مقارن: التعدد في الزواج ليس سنة (فيديو)

توك شو
الدكتور عطا عبد العاطي
الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي
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علق الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، على التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: "القانون بشكل عام في حاجة إلى تعديل، لأن هذا القانون مكون من 60 مادة، وهذه المواد القليلة لا يمكن أن تستوعب جميع مشاكل الأسرة".

 

وتابع "السنباطي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأزهر الشريف قدم مقترحًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إعداده فيما يقرب من 3 سنوات، معقبًا: "قانون زي ده تعديله لازم ياخد وقت، الموضوع مش سلق بيض".

 

ولفت إلى أن مقترح القانون المقدم من الأزهر الشريف يتيح للزوجة رفع دعوى لتطليق للضرر حال الزواج عليها بأخرى، مشيرًا إلى أن التعدد مباح، ولكنه ليس سنة ولا واجب، وإباحة الزواج مشترط بالعدل وقدرة الرجل على فتح أكثر من بيت.


 

الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر التعدد في الزواج سنن الزواج

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