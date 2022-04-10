ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك العالمي (جوجل)، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد إجازة عيد الفطر 2022 المبارك، خصوصًا مع اقتراب نهاية شهر رمضان المعظم، حيث يعتبر هذا العيد من أكثر الأوقات التي تجتمع فيها الأسر والعائلات المصرية، من خلال شراء الكحك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك، كما ينتظر الأطفال العيديات والفسح والنزهات.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، موعد إجازة عيد الفطر 2022 فلكيا للقطاعين الحكومي والخاص، وفقٍا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، وأجندة مجلس الوزراء، وهي كالتالي:

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022

ووفق المعهد القومي للبحوث فإن شهر رمضان المعظم للعام الجاري 2022 – 1443 هـ، متمم 30 يومًا، وبذلك تكون وقفة يوم عرفة هو يوم الأحد الأول من مايو 2022 هو المتمم للشهر الكريم، ويكون الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال 1443هــ.

وبحسب الأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ من الأحد الأول من مايو، وحتى الأربعاء الموافق 4 من الشهر نفسه.

أما عن موعد عيد الفطر شرعًا، فإنه يتم استطلاع هلال غرة شوال يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، ويكون باحتفال من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه.

الإجازات الرسمية في عام 2022

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فأنه ينتظر المصريين 9 أيام إجازة وهي كالآتي:

- ذكرى ثورة 30 يونيو وتكون يوم 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 12 يوليو.

- 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.