مسلسل "انحراف".. أول تعليق من سميحة أيوب بعد مشهد الإعدام المثير للجدل

أكدت الفنانة سميحة أيوب، أن التمثيل إحساس، وذلك تعقيبًا على مشهد "تنفيذ الإعدام" الذي عرضه مسلسل "انحراف"، اليوم الأحد، وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أدائها المتقن.

وقالت الفنانة سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن السر في أداء الشخصية على أفضل وجه يتطلب من الفنان "بانك تحس انك لابس الشخصية، وغرقان فيها، وتسيب نفسك لأحساسيك".

وأضافت الفنانة سميحة أيوب، أنها لا تعرف إذا ما كان يمكن التدريب على هذا الأداء، لكنها أكدت على أهمية تنمية الموهبة وثقلها بالثقافة، قائلة إنها تعلمت من الحياة والتجارب.