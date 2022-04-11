ياسمين سيف تكشف سبب غيابها ببرنامج "صباح الورد" خلال شهر رمضان

أعلنت الإعلامية ياسمين سيف مقدمة برنامج صباح الورد على قناة TeNTV ان برنامجها سيتوقف خلال شهر رمضان المبارك وإنه ا ستظهر من خلال حسابتها الرسميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا حسابها على انستجرام من أجل التواصل مع متابعيها..

يذكر أن ياسمين سيف إنضمت إلى قناة TeN مع بداية عام ٢٠٢٠ وتعد من أصغر المذيعات داخل مدينة الإنتاج الاعلامي لأنها حديثة التخرج من كلية الأعلام بالجامعة الامريكية بالقاهرة وتستعد ياسمين سيف لانطلاق برنامجها صباح الورد بشكل مختلف تماما مع بداية عيد الفطر المبارك ويعد البرنامج من أفضل البرامج الصباحية التي تقدم على الشاشات المصرية ويحظى بعدد كبير من المشاهدة.