سعر الدولار اليوم الاثنين 11-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 11-4-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 18.29 للشراء، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.28 جنيه للشراء.

18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.29 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.29 جنيه للشراء.

18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.29 جنيه للشراء.

18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.30 جنيه للشراء.

18.39 جنيه للبيع.

 

 

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-4-2022

سعر الدولار اليوم الاثنين 11-4-2022 أمام الجنيه المصرى