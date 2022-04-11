استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 11-4-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 18.29 للشراء، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.28 جنيه للشراء.



18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.29 جنيه للشراء.



18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.29 جنيه للشراء.



18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.27 جنيه للشراء.



18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.29 جنيه للشراء.



18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.30 جنيه للشراء.



18.39 جنيه للبيع.