أسعار العملات اليوم الاثنين 11-4-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 11-4-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.85 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.84 جنيه للشراء، 24.07 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.68 جنيه للشراء، و60.29 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

 

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