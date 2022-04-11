الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح اليوم الاثنين 11-4-2022

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بوابة الفجر
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيه الكرام في السطور التالية 10 نقاط تكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم  الاثنين 11-4-2022 الموافق العاشر من رمضان في محافظات ومدن الجمهورية، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

استمرار انخفاض درجات الحرارة

طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا 

طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

طقس الاثنين معتدل على السواحل الشمالية

طقس الاثنين حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد

طقس اليوم الاثنين شديد الحرارة على جنوب الصعيد

طقس اليوم مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء

طقس اليوم معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية

طقس مشمس على كافة الانحاء اليوم
 

درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-4-2022
 درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 26

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 27

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29

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