الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح اليوم الاثنين 11-4-2022

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيه الكرام في السطور التالية 10 نقاط تكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 11-4-2022 الموافق العاشر من رمضان في محافظات ومدن الجمهورية، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

استمرار انخفاض درجات الحرارة

طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا

طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

طقس الاثنين معتدل على السواحل الشمالية

طقس الاثنين حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد

طقس اليوم الاثنين شديد الحرارة على جنوب الصعيد

طقس اليوم مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء

طقس اليوم معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية

طقس مشمس على كافة الانحاء اليوم



درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-4-2022

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 26



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 20



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 19



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 29



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 22



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 25



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 27



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 31



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 30



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 27



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 31



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 31



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 38



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 42



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 34



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 32



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29