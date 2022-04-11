موعد آذان المغرب وعدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن موعد الإفطار في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، لمعرفة وقت الإفطار وعدد ساعات الصيام.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، موعد الإفطار في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.



موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام

وعن عدد ساعات الصيام، يصل عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من شهر رمضان 14 ساعة و37 دقيقة، أما موعد الإفطار صلاة المغرب فتكون في تمام الساعة 6:20 بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت، أما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:40.

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك

هناك مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديده في اليوم العاشر من شهر رمضان على مائدة الإفطار عند آذان المغرب، ومنها ما يلي:

*اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

*اللهم اشملني في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهّر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيما بعباده المؤمنين.

*اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تشملنا بالرحمة والمغفرة وتصلح نياتنا وذرياتنا وتؤلف بين قلوبنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتفرج همومنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتعز ديننا وتوسع في أرزاقنا وتمد في آجالنا بالصحة والعافية والطاعة والعمل الصالح وتجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة.