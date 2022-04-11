دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان لعام 1443

ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك لعام 1443، حيث يبحث العديد من المسلمين عن الأدعية المستحب ترديدها على مائدة الإفطار قبل آذان المغرب لترديدها ليستجاب الله ويتقبل الله الصيام والدعاء في هذه الأيام المفترجة.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية أهم الأدعية لتي يمكن قولها وترديدها في اليوم العاشر من شهر رمضان، وهي مستحب قولها ومستجابة إن شاء الله.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 1443

*اللهم إياك نرجو، ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك.. وانقلنا يا ربنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ونور قلوبنا، وأعذنا من الشر كله، وأجمع لنا الخير كله.

*اللهُٰم لا تحرمنا خيركَ بقلة شُكرنا ولا تخذُلنا بقلة صَبرنا ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، وإن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عُيوبنا فاسترها، وإن زادت هُمومنا فأزلها، وإن ضلت نُفوسنا فردّها إليك ردًا جميلًا.

*اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات (اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلامَ جمالٍ على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء.. اللهم فرج كربنا كما وعدت، وعلى آله وصحبه أجمعين).

ثلاثة لا ترد دعوتهم

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ..." رواه الترمذي وصححه الألباني.