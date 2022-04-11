سفرة اليوم العاشر من شهر رمضان 2022.. بيكاتا بالمشروم وسلطة طحينة وعرق سوس

نقدم لكم في السطور التالية سفرة اليوم العاشر من شهر رمضان لعام 2022 ميلادي و1443 هجريا، حيث يبحث العديد من الموطنين عن أكلات مختلفة يمكن تجهيزها على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وتقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية لمتابعيها الكرام كل يوم سفرة رمضان لإعداد أشهى الاكلات والحلويات والعصائر لإفطار شهي ولذيذ وبالهنا والشفا.

بيكاتا بالمشروم

المقادير

2 شريحة لحم ستيك

1 كوب مشروم مقطع

1 حبة بصل مفروم

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

3 كوب مرقة لحم

1 كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة بيكاتا بالمشروم

تبلي الإستيك من الجهتين بالبهارات ثم غطيه بالدقيق.

في مقلاة على النار، اقلي اللحم حتى ينضج من الجهتين.

ارفعيه وأضيفي البصل حتى يصفر لونه ثم المرقة والدقيق واستمري بالتقليب.

في نفس المقلاة، أضيفي المشروم ثم اللحم، واتركيه حتى يغلي

أضيفي الكريمة ثم اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

ضعي شرائح اللحم أولا في طبق التقديم ثم فوقها المشروم والكريمة وقدميه ساخنا مع الأرز الأبيض.

سلطة الطحينة

المقادير

ربع كيلو من الطحينة.

كوب من الزبادي.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الخل.

5 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.

نصف حبة ليمون.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

بهارات.

بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير:

يتم فرم الثوم فرما ناعما، ويضاف إلى اللبن الزبادي مع كمية من الطحينة.

يتم الخلط جيدًا حتى الحصول على المزيج المتجانس، وفي طبق آخر اخلطي كلا من عصير الليمون، والخل، والقليل من الماء مع زيت الزيتون، ويتم الخلط جيدًا.

أضيفي البهارات ويتم التقليب جيدًا.

أضيفي الخليط إلى خليط الطحينة.

يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي.

ضعي السلطة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس.

عصير العرق سوس

200 غرام جذور عرق السوس

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

10 أكواب ماء

طريقة التحضير

ضعي قطعة من القماش (رقيقة كالشاش)، ضعي فيها جذور العرق السوس المسحوقة ورشي بيكربونات الصوديوم عليه.

لفي القماشة جيدًا واعقديها بإحكام.

ضعيها في وعاء كبير وأضيفي له الماء.

انقعيها طوال ساعات الليل، وحركيها وقلبيها من وقت لأخر لتصبح محلولةً بالماء.

ثم بعد ذلك ازيلي القماشة، وضعي الشراب في الثلاجة.

قدمي شراب عرق السوس الشهي باردا.ً