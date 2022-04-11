مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 10.. مواعيد العرض والإعادة

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بوابة الفجر
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تصدر اسم مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 10 تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيب يبحث العديد من المتابعين عن تفاصيل الحلقة التاسعة من المسلسل ومواعيد العرض والإعادة.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل في بيتنا روبوت ومواعيد الإعادة والعرض للحلقة الجديدة لمتابعة أحداث المسلسل المثيرة والشيقة، حيث لاقى المسلسل إعجابا جماهييا كبيرا منذ بداية عرض الجزء الأول وحتى الأن.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة.. في بيتنا روبوت

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عددا من المواقف الكوميدية حيث تناول يوسف الدواء الخاص بزوجته إلى يجعلها أكثر حساسية لتتصل بالدكتورة “عبلة العلبة” التي تتابع معها الحمل وتؤكد لها أن الدواء له أعراض جانبية.

وفي مشهد آخر منها التقى يوسف بزوجة علاء وهي لبنى التي تشك في زوجها طوال الوقت، لتتحدث مع يوسف حول علاء وهل هو يخونها أم لا في إطار كوميدي طريف.

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل في بيتنا روبوت، يتفق يوسف مع لبني على جعلها تعمل في الشركة HR، وعندما يعترض علاء، يشتكيه يوسف لزوجته التي تضربه في داخل محل عمله.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل في بيتنا روبوت 2
يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني عبر قناة الحياة الفضائية، ويمكن مشاهدة الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً، بينما تكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، فيما تكون الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.

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