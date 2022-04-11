ارتفاع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

 سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفاعًا بقيمة 3 قروش للشراء، وقرش واحد للبيع ليصبح 18.30 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا بقيمة قرش واحد للشراء والبيع ليسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

 

 

 

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