موعد إجازة شم النسيم، يبحث العديد من الموطنين عن موعد إجازة شم النسيم، حيث تسمح الدولة لمواطنيها بالقطاعين العام والخاص بأخذ عطلة رسمية خلال شم النسيم للاحتفال به كلا على طريقته الخاصة.

ويأتي شم النسيم هذا العام في شهر رمضان المبارك، حيث أخذ العديد من المواطنين يبحثون عن موعد الإجازة الرسمية التي يحصلون عليها، ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية للمتابعين الكرام موعد إجازة شم النسيم لعام 2022 ميلاديا و1443 هجريا.

موعد إجازة شم النسيم

ومن المقرر أن تحل إجازة شم النسيم 2022 في يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل الجاري أي اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، حسب الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ووفقا لقرار رئاسة الوزراء بأن الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع يتم ترحيلها إلى يوم الخميس، فسيكون الاحتفال بشم النسيم يوم الخميس 29 أبريل، فمن المقرر أن يتم ضمها مع إجازة عيد العمال وإجازة عيد الفطر المبارك.

الاحتفال بشم النسيم 2022

يتم الاحتفال بذكرى شم النسيم 2022 منذ أيام القدماء المصريين، فهو يدل على بدء فصل الربيع، ويأتي غالبا في اليوم التالي لعيد الفصح تبعًا للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

طقوس الاحتفال بـ شم النسيم 2022

ويتم الاحفال بإجازة شم النسيم 2022 عن طريق بعض العادات القديمة من بينها تناول الأسماك المملحة والمخللة مثل "السردين" و"الرنجة" و"الفسيخ"، إلى جانب البيض المسلوق الذي يتم تلوينه ويسعد به الأطفال والخس.