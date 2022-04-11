ختام كأس مصر للفروسية بالإسكندرية بمنافسات قوية

اختتم نهائيات كأس مصر للفروسية للدرجات الأولى أ والأولى ب والثانية والثالثة والرابعة والتي أقيمت على ملاعب الفروسية بكينجز رانش بالإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 10 إبريل حيث استمرت النهائيات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وسط منافسة صعبة في كل الدرجات.



وحرص مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على حضور فاعليات كأس مصر ومتابعة المنافسات التي كانت شرسة في إطار الحرص على تطوير اللعبه وزيادة قاعدة الممارسين والانتشار التي يطبقها الاتحاد.



ولعبت الجولة الختامية لكأس مصر طبقًا للمادة 273 من قانون الاتحاد الدولي للفروسية بند 2 فقرة 1 وبند 3 فقرة 3 دورتين غير متماثلتين حيث تجمع أخطاء دورتين اليوم اليوم الختامي على أخطاء الأيام السابقة ويتوج بالبطولة صاحب أقل أخطاء جزاء في البطولة.



وكانت المنافسة مشتعلة للغاية في جميع الدرجات حيث أن الفروق في أخطاء الجزاء ضئيلة جدًا بين جميع الفرسان.



توج بكأس منافسات الدرجة الأولي أ، هيا البرعي ثم في المركز الثاني أحمد علاء رجب ثم زياد الدخاخني، وتوج بكأس منافسات الدرجة الأولى ب، عمرو جمال ثم في المركز الثاني إسماعيل البرعي ثم ياسين نشأت وتوج بكأس الدرجة الثانية علي أسامة ثم المركز الثاني عبد الله الهيثم ثم محمد ابو زيادة، وحقق كأس الدرجة الثالثة أية قدري ثم المركز الثاني مصطفى الزيات ثم حليم أحمد، وحقق كأس الدرجة الرابعة جودي أشرف ثم المركز الثاني محمد عصام الدين ثم إبراهيم الشواربي.



وأشاد المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالفرسان المشاركين في منافسات كأس مصر مؤكدا أن البطولة خلال الجولات التي أقيمت شهدت منافسات عالية وظهور فرسان جدد سيكون لهم دور في المستقبل في إطار خطة اتحاد الفروسية في إستمرار التطوير في مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين وأفضل تنظيم لكل البطولات وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لتحقيق ذلك الهدف.

