نقابة البناء والأخشاب تهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان

هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال عبد المنعم الجمل: هذه الذكرى ستظل راسخة في وجدان كل مصري، لما حققته القوات المسلحة من نجاح كبير في طرد المحتلين من أرض سيناء الحبيبة.

وأشار الجمل، إلى أن هذا الانتصار العظيم كان البداية الحقيقية نحو استكمال عمليات التطوير والبناء التي شهدتها كل ربوع الدولة المصرية.

وأكد رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن القوات المصرية كانت وستظل هي الدرع والسيف لهذا الوطن، قائلا: دور أبطال الجيش المصري لا يقف عند مواجهة أعداء الداخل والخارج، وإنما لهم دور كبير أيضا في عمليات البناء والإعمار التي تشهدها مصر هذه الأيام.

ولفت الجمل، إلى أن عمليات البناء في هذه المرحلة طالت كل شبر من مصر، لا سيما ما تشهده سيناء من توسع عمراني، ومشروعات قومية في كافة المجالات.

وتابع: سيناء تشهد نهضة غير مسبوقة في تاريخ مصر، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إعمار مصر بالكامل.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الطبقة العاملة المصرية كانت وستظل داعما قويا للدولة في كافة تحركاتها نحو التقدم والازدهار، معلنا الوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها بكل قوة في استكمال مسيرة التنمية والبناء.