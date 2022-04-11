أسعار الدولار تواصل الصعود أمام الجنيه بالبنوك 



سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك، اليوم الاثنين، قفزات سعرية جديدة بعد أن كان قد ارتفع بقيمة ٧ قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الدولار في البنك الاهلي بقيمة ٣ قروش ليصل إلى ١٨.٣٤ جنيه للشراء و١٨.٤٢ للبيع،وزاد في بنك مصر بقيمة ٢ قرشا ليصل إلى مستويات ١٨.٣٢ جنيه للشراء، و١٨.٤٠ جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، إلى ١٨.٣١ جنيه للشراء و١٨.٤١ جنيه للبيع، كما ارتفع في بنوك العربي الافريقي والبركة والمشرق الذي ١٨.٣٠ جنيه للشراء و١٨.٤٠ جنيه للبيع.

وسجل في بنوك قناة السويس وسايب والأهلي الكويتي اعلي الاسعار، حيث بلغ ١٨.٣٤ جنيه للشراء و١٨.٤٣ جنيه للبيع.