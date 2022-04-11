توزيع الدفعة الثانية من أجهزة "لاب توب" لذوي الهمم بجامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية لتوزيع الدفعة الثانية من أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم من أصحاب البصيرة.

وذلك بمقر وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك انطلاقًا من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي والمشرفة على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، ومدير المركز، وعدد من الطلاب من ذوي الهمم وذويهم.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب من ذوي الهمم إيمانًا منها بقدراتهم المختلفة وتفوقهم في مختلف المجالات، وتتيح لهم الفرص التي تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية التي تؤهلهم للمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت قد وجه بإنشاء مركز لخدمات ودعم ذوي الإعاقة لتقديم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها خاصة لما يشهده هذا الملف من اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات التنفيذية بالدولة.

وأشار الدكتور محمد سامي، خلال الاحتفالية، إلى بروتوكول التعاون الذي وقعته جامعة القاهرة مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ عامين لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة استجابة لرؤية مصر 2030، ولتحقيق الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية في العام الجامعي أو أثناء الاجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي، أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت تدعم بقوة الطلاب من ذوي الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، وأنشأت لهم مركزًا على أعلى مستوى بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى جامعة متاحة للجميع، مضيفًة أن الجامعة قامت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، بتوزيع الدفعة الأولي من أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم من أصحاب البصيرة، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح في يناير الماضي مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، في إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب متحدي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.