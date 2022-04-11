عاجل.. أسعار الذهب تقفز 12 جنيها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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افتتحت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاعات قوية بلغت ١٢ جنيه فى الجرام.

وجاءت الزيادات الجديدة في أسعار الذهب بعد الارتفاع في أسعار الأوقية عالميا من مستويات ١٩٤٧ إلى ١٩٥٨ دولار، كما استمر سعر الدولار في الارتفاع أمام الجنيه بقيمة ٣ قروش في المتوسط ليسجل ١٨.٣١ جنيه للشراء و١٨.٤١ جنيه في البنك الأهلي مقابل ١٨.٢٨ جنيه للشراء، و١٨.٣٨ جنيه للبيع.

 

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا، ان سعر عيار ٢١ قفز إلى مستويات ١٠٠٦ جنيه للجرام، وارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى ٨٦٧جنيه، وزاد سعر عيار ٢٤ إلى ١١٤٩ جنيه.

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