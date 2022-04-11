تفريغ 10 آلاف طن رخام وتداول 17 سفينه بموانئ بورسعيد

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 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة   AGAPI.S والتى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 200 متر والغاطس 10.7 متر وذلك لتفريغ 10 آلاف طن رخام بالميناء. 

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول  سفينتين  حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة بضائع عامة  وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة  بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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