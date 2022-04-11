محافظ الإسكندرية يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبـة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سائلًا الله أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وقال المحافظ، إن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمها الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات.

الاسكندرية أخبار مصر السيسي انتصارات أكتوبر

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