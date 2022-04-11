الأسهم الأوروبية تتراجع مع توقع نتائج الانتخابات الفرنسية





تراجعت الأسهم الأوروبية الإثنين 11 أبريل، مع تعرض مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي لضغوط، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن يكون السباق محتدمًا بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته المنتمية لليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الأخيرة من التصويت.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، كما انخفض المؤشر كاك الفرنسي 0.4%، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.9% وانخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.5%.

ووضعت النتائج الجزئية ماكرون في المركز الأول متقدمًا على لوبان بعد الجولة الأولى من التصويت، ولكن مستطلعي الآراء في معهد ايفوب توقعوا نتائج متقاربة جدا للجولة الثانية المقررة في 24 أبريل، بنسبة 51% لماكرون و49% للوبان.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسي 0.2%، لكن أسهم البنوك، مثل سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا ارتفعت بين 0.4% و5.2%، كما صعدت البنوك في منطقة اليورو عموما 0.7%.



