تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير



أظهرت بيانات رسمية الأثنين 11 أبريل، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، انخفاضًا من 0.8% في يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة كوفيد-19.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، لكنه تعافى تعافيًا حادًا في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر.