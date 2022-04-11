توقعات بتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية بنسبة 39%

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


توقعت "جمعية الحبوب الأوكرانية" أن يتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية من القمح والذرة لهذا العام. وتوقعت الجمعية أن يتراجع محصول الذرة بنسبة 39% إلى 23  مليون طن هذا العام، وأن تصل الصادرات منه إلى 20 مليون طن في الموسم التسويقي المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجمعية توقعها بأن يتراجع محصول القمح بنسبة 45% ليصل إلى 18.2 مليون طن، مع احتمال وصول الصادرات إلى عشرة ملايين طن في الموسم المقبل.

وتوقعت أن يتراجع محصول الشعير بنسبة 40% إلى 6.2 مليون طن، والصادرات إلى مليوني طن في الموسم القادم.

وأشارت تقديرات الجمعية إلى احتمال تراجع محصول بذور عباد الشمس بنسبة 42% إلى 9.8 مليون طن.

ولفتت إلى أن إجمالي صادرات الحبوب والبذور الزيتية قد يصل إلى 35 مليون طن في الموسم القادم إذا تمكنت أوكرانيا من توسيع طرق صادراتها، بعد عرقلة الموانئ.

وأشارت إلى أن البلاد يمكنها حاليا تصدير 600 ألف طن من المحاصيل شهريا عبر طرق بديلة، ويمكنها زيادة هذه الكمية إلى مليوني طن.

 

 

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعرقل مفاوضات الزمالك للحصول على توقيع الدبابة

عاجل.. ضربة موجعة للرجاء المغربي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

رسالة مؤثرة من كيروش لجماهير الكرة المصرية بعد رحيله عن تدريب الفراعنة

نبأ سار لنادي الزمالك قبل مواجهة فاركو في بطولة الدوري

فيريرا يوافق على التعاقد مع نجم الأهلي السابق

ثلاثي الأهلي يدقون أبواب الرحيل

عملاق الماني يقترب من خطف مدرب مانشستر يونايتد الجديد

مفاجأة بشأن عدد الجمهور في مباراة الأهلي والرجاء بالقاهرة