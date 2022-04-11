توقعات بتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية بنسبة 39%



توقعت "جمعية الحبوب الأوكرانية" أن يتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية من القمح والذرة لهذا العام. وتوقعت الجمعية أن يتراجع محصول الذرة بنسبة 39% إلى 23 مليون طن هذا العام، وأن تصل الصادرات منه إلى 20 مليون طن في الموسم التسويقي المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجمعية توقعها بأن يتراجع محصول القمح بنسبة 45% ليصل إلى 18.2 مليون طن، مع احتمال وصول الصادرات إلى عشرة ملايين طن في الموسم المقبل.

وتوقعت أن يتراجع محصول الشعير بنسبة 40% إلى 6.2 مليون طن، والصادرات إلى مليوني طن في الموسم القادم.

وأشارت تقديرات الجمعية إلى احتمال تراجع محصول بذور عباد الشمس بنسبة 42% إلى 9.8 مليون طن.

ولفتت إلى أن إجمالي صادرات الحبوب والبذور الزيتية قد يصل إلى 35 مليون طن في الموسم القادم إذا تمكنت أوكرانيا من توسيع طرق صادراتها، بعد عرقلة الموانئ.

وأشارت إلى أن البلاد يمكنها حاليا تصدير 600 ألف طن من المحاصيل شهريا عبر طرق بديلة، ويمكنها زيادة هذه الكمية إلى مليوني طن.