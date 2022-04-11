5.15 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية التركي





أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا في فبراير بلغ 5.15 مليار دولار وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل في ذات الشهر من العام الماضي إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.



وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار. وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في فبراير 2021 حسب رويترز. وتوقع أحدث استطلاع أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط.



وأظهرت بيانات المركزي التركي أن العجز المجمع لمدة 12 شهرا بلغ حاليا 21.85 مليار دولار.