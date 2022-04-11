دعاء اليوم العاشر من رمضان.. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين

دعاء اليوم العاشر من رمضان، احتفل المسلمون في كل بقاع الأرض منذ أيام قليلة بحلول شهر رمضان، حيث انقضت 9 أيام بينما يوافق يومنا هذا اليوم العاشر من الشهر الكريم.

دعاء اليوم العاشر من رمضان

ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم العاشر من رمضان الموافق الـ11 من أبريل 2022، من أجل ترديده ولا سيما قبل موعد الإفطار حيث أن دعوة الصائم لا ترد ومن الأدعية المستجابة.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام دعاء اليوم العاشر من رمضان في السطور التالية:

"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت".

أدعية شهر رمضان المستجابة

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم".

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا".

"اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع".

"اللهم أني أسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين".

أهمية دعاء اليوم العاشر من رمضان

ويعتبر دعاء اليوم العاشر من رمضان وبقية الأدعية بوجه عام من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها كل مسلم، إذ أنها أمور لا يستكبر عنها إلا أهل النار.