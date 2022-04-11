رئيسة الاحتياطي الفيدرالي تتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى 2023



قالت لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند اليوم الأحد في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) إن التضخم سيظل مرتفعا هذا العام والعام المقبل حتى مع تحرك البنك المركزي الأمريكي لخفض وتيرة زيادة الأسعار.



وأضافت أن البنك المركزي برفع كلفة الاقتراض على المنازل والسيارات وغيرها ورفع سعر الفائدة الاتحادية وإجراءات أخرى "سيساعد ذلك على تقليل الطلب الزائد الذي يفوق العرض المحدود مما سيخفض من ضغوط الأسعار" لتصل إلى هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة.



وتابعت قائلة "أعتقد بأن الأمر سيستغرق وقتا... سيظل التضخم فوق الاثنين بالمئة هذا العام وربما العام المقبل. لكن المسار سيتحرك صوب التراجع".



ويخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ويتوقع أيضا أن يخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كطريقة ثانية لرفع تكلفة الائتمان للشركات والأسر.