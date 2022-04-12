وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم تطلق مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ومدن العالم الاسلامي احتفالا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكوICESCO والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده"، وتم دعوة المصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو لاستخدام عدساتهم وتسليطها على ذخائر التراث المعماري الذي تمتلكه الدول الأعضاء في المنظمة، لرصد جماليات التراث المعماري وتفاصيله وصياغتها في صووة فوتوغرافية فنية، تبرز البعد الحضاري والإرث المعماري الذي يتمثل في المباني والمناطق التراثية.

وأوضح رئيس الجهاز ان اليوم الاحد الموافق ١٠ ابريل ٢٠٢٢ هو موعد انطلاق المسابقة واتاحة كراسة الشروط على موقع الجهاز الرسمي اضغط هنا

وسيكون الموعد النهائي لاستقبال لاستفسارات المتسابقين يوم الاحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٢م، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات في موعد اقصاه ١ سبتمبر ٢٠٢٢،وسيكون الموعد النهائي لاستلام الأعمال الاحد ١٨ سبتمبر، وسوف يتم الاعلان عن المشاركين في المعرض يوم الاحد ١٣ اكتوبر ٢٠٢٢، وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز وافتتاح المعرض للاعمال المشاركة في ديسمبر ٢٠٢٢ مع موعد ختام الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.

واوضح "ابو سعده" ان جوائز المسابقة مقدمة من مظمة الاسيسكو علي النحو التالي القسم الأول "التراث العمراني والمعماري لمدينة القاهرة" هي ١٥٠٠ دولار امريكي للجائزة الاولى، ١٠٠٠ دولار امريكي للجائزة الثانية، ٧٥٠ دولار امريكي للجائزة الثالثة،وجائزتين تشجيعيتين بقيمة ٥٠٠ دولار لكل منهما.

بينما تكون جوائز القسم الثاني التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو ١٥٠٠ دولار للجائزة الاولي، ١٠٠٠ دولار للجائزة الثانية، ٧٥٠ دولار للجائزة الثالثة، و٧ جوائز تشجيعية قيمة كل منها ٥٠٠ دولار.

كما أوضح رئيس الجهاز أن لجنة تحكيم المسابقة تكونت من الأستاذ الدكتور أسامة النحاس، وجلال المسيري، وحسام دياب، والمهندس محمد ابو سعدة، وإيمان دجيل، ونسيم اعمر وسيكون معرض الصور المشاركة في المسابقة فرصة للتعرف علي التراث المعماري والعمراني بمدن العالم الاسلامي