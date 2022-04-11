"الغرف التجارية" تكشف ملامح خطتها لزيادة دور سيدات الأعمال تماشيًا مع توجه الدولة



دينا ياقوت: نسعى لتنفيذ الرؤية المستقبلية لرئيس اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد الرسمي بسيدات أعمال جدد

قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية هو أول من أخذ زمام المبادرة بتدشين لجنة تهتم بسيدات الأعمال بالاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة.



ووجهت د."دينا ياقوت" خلال لقائها ببرنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي الشكر إلى م. إبراهيم العربي على تشكيل اللجنة العامة لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، وتكليفها برئاستها، مشيرة إلى أن دورًا مهمًا سيكون على عاتق اللجنة في الفترة القادمة، سواء داخل الاتحاد أو في متابعة أنشطة سيدات الأعمال في الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، وزيادة أنشطة سيدات الأعمال محليًا ودوليًا.



وعن تشكيل اللجنة واختيار "العربي" لها لرئاستها، قالت د.دينا ياقوت إن رؤية المهندس إبراهيم العربي التي تتماشى مع خطط الدولة المستقبلية في زيادة دور المرأة ودعم سيدات الأعمال، وإنها كرئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية قامت بأنشطة مختلفة خلال الفترة السابقة جعلتها تنال ثقة رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومن ثَمَّ تشكيل لجنة سيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية وتكليفها برئاستها، وهو الأمر الذي يحملها مسئولية جديدة أمام رئيس "الاتحاد" ومجلس إدارته في زيادة دور سيدات الأعمال من منتسبي الغرف التجارية.



ونوّهت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال إلى أن هناك عددًا من لجان سيدات الأعمال الفرعية في الغرف المختلفة تعمل حاليًا بتشجيع من رؤساء ومجالس إدارات الغرف التجارية تحت قيادة المهندس إبراهيم العربي، الذي يسعى إلى تهيئة مناخ صحي ومناسب لزيادة دور سيدات الأعمال على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى زيادة دور المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتجاريًا واجتماعيًا، ذلك لنعطيها الأدوات التي تمكنها من الأداء بشكل أفضل،سواء أكان عندها مشروع أو حتى في منزلها والوظائف المنوطة للقيام بها، وهذا ما أخذته اللجنة على عاتقها،ونعمل على أكثر من محور، وبدأنا نحقق نتائج طيبة، خاصة أن المرأة شريك في كل مناحي الحياة، وبعد أن شكّل المهندس إبراهيم العربي اللجنة العامة بالاتحاد، تم تشكيل لجان سيدات أعمال في كل من جنوب سيناء، والأقصر، البحر الأحمر، كفرالشيخ، بني سويف، وجاري التواصل مع رؤساء الغرف لاستكمال اللجان حتى لو لم يكن بالتشكيل الكامل للجنة في الوقت الحالي بوجود ممثل عنهم في بعض الغرف، ونجحنا في بعض الغرف مثل الدقهلية والغربية والشرقية وسوهاج، ولدينا بعض عضوات اللجنة العامة لسيدات الأعمال موجودون في المحافظات، ويمارسن الأنشطة وأهداف اللجنة العامة.



وأشارت " ياقوت" إلى الدعم الكامل من المهندس إبراهيم العربي، وثقته في اللجنة ودعم دور المرأة وعلى تواصل معه تقريبًا بشكل يومي، ونبحث كل ما يخص السيدات سواء أكان لوائح أو قوانين أو فرص استثمارية وتجارية وكل ما له علاقة بتمكين المرأة هو داعم ومحفز ومشجع ويسعى إلى تعظيم دور المرأة في جميع مناحي الحياة، ونسعى إلى تمكين المرأة وتشجيعها ووضعها على الطريق السليم، وهناك أيضًا أنشطة خاصة بالاتحاد تم وضعها في أولوية أهدافنا وهي زيادة عدد المنضمات من السيدات إلى الاقتصاد الرسمي، ونجحنا ونعمل بخطى ثابتة في هذا الموضوع حتى أثناء جائحة كورونا،وتأثر الحركة التجارية كان هناك دعم للسيدات، ومنهن من استطاعت فتح محلات، وأصبح لهن سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، وانضموا للاقتصاد الرسمي ويمارسن أعمالهن، وهذه من ضمن المحاور التي كان مهتمًا بها المهندس إبراهيم العربي، أيضًا خدمات الدعم للمرأة التي تمتلك مشروعًا وكيفية استكماله، وما الذي تحتاجه، ولذلك هناك حزمة خدمات سواء كانت تدريبية أو تمويلية أو إرشادية، وهذه الخدمات بالاتحاد في أزهى عصورها الآن، بما يتماشي مع المناخ العام للدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة، واتحاد الغرف التجارية يبني خططه لتتماشى مع هذه الرؤية، ودعم المرأة، وإمدادها بالأدوات، والتكامل مع جميع المؤسسات والمنظمات الرسمية التي تعمل في هذا المجال وفي ريادة الأعمال، النشاط القائم بالفعل في السيدات اللاتي يرغبن في امتهان العمل الحر، هذا من أهداف اللجنة العامة، والذي كلفنا به المهندس إبراهيم العربي.

ونوهت إلى قوة تحمل المرأة وتصميمها على النجاح وإثبات الذات، ولذلك ننزل إلى المراكز والقرى والنجوع المختلفة، ونجد كثيرًا من السيدات الراغبات في العمل، ونقترح عليهم المجالات المتاحة حتى يستفيدن منها، وما شجعنا أن نتوسع قرض مستورة مع بنك ناصر الاجتماعي الموجّه لعدد كبير من السيدات، ومنهن من استفدن منه، وأوشكن على الانتهاء من اقتراضه الأول، وسيتجهون للاقتراض مرة أخرى، ودور اللجنة الأساسي هو اقتصادي تجاري لخدمة السيدات اللاتي عندهن سجلات تجارية للنهوض بأعمالهن، ونقف على ما ينقصهن لاستكماله، سواء من خلال خدمات مباشرة أو رفع مطالب للاتحاد العام، وهناك دور مجتمعي لا يمكن إخفاؤه، حيث إن كل المؤسسات الكبيرة تهتم بالمسئولية المجتمعية، وما يتعلق ببنك ناصر من ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية ؛ لأننا نخدم السيدات اللاتي تمتلك سجلًا تجاريًا، وأيضًا التى لا تمتلك السجل التجاري لمساعدتها على الانضمام للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، وهناك خدمات أخرى مع بنك ناصر الاجتماعي، مثل قرض حضانتي وغيرها من الخدمات ، كذلك هناك العديد من معارض عيد الأم ورأس السنة وأهلًا رمضان وأهلًا مدارس، وتم انضمام بعض السيدات للاقتصاد الرسمي بالفعل بعد مشاركتهن في هذه المعارض بسبب تحقيق ربحية جيدة جعلتهن يأخذن خطوة مهمة لامتهان العمل الرسمي، والفترة الماضية شهدت افتتاح أكثر من محل لسيدات أعمال، وحاليًا يمارسن عملهن بشكل رسمي.



وقالت د.دينا ياقوت إنه من ضمن أهدافنا المستقبلية من خلال اتحاد الغرف التجارية تقديم خدمات متنوعة، منها تدريبية تتعلق بريادة الأعمال وإدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والقانونية ؛ لتخريج سيدات أكثر كفاءة في مجال الاقتصاد، بجانب خدمات التسويق والدعم والتمويل والمعارض، لافتة إلى أنها من خلال اللجنة العامة لسيدات الأعمال تتبنى الاتجاه العام، وهو ترشيد الاستهلاك الذي أصبح ضروريًا ، والتركيز على الأولويات في شراء السلع وعدم تخزينها للحفاظ على استقرار السوق، خاصة أن كافة السلع متوفرة، والحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية يقومان بمجهودات كبيرة من اجل زيادة السلع وتوفيرها لضبط السوق، والسيدات عليهن دور مهم في التوعية وترسيخ ثقافة الاستهلاك لكافة السلع، لافتة إلى أن المستهلك المصري بدأ يهتم بثقافة الاستهلاك في الفترة الأخيرة، وهذا أمر جيد، وسنركز على هذا الشأن من خلال اللجنة لما لسيدات الأعمال من أثر إيجابي على ثقافة الاستهلاك والتوعية تجاريًا وأسريًا.