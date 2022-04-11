تداول 1815 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين تداول 1815 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة و8 سيارات ملاكي.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات شملت تداول 1585 طن بضائع عامة ومتنوعة، و183 شاحنة و5 سيارات ملاكي، كما تضمنت الواردات تداول 230 طن بضائع عامة و70 شاحنة و3 سيارات ملاكي.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (الحرية) بحمولة 32 شاحنة بالإضافة إلى سيارتين ملاكي، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 99 شاحنة بالإضافة إلى سيارتين ملاكي، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية للسفينتين (سيناء وعمان)، حيث تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة، و3 سيارات ملاكي، وتم تصدير 52 شاحنة بحمولة 1585 طن بضائع عامة.

