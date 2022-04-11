10 إجراءات للحصول على بدل فاقد حال سرقة عدادك الكهربائي

قامت شركات توزيع الكهرباء، بتحديد عدّة إجراءات يجب على المواطنين اتباعها، حال تعرضوا لسرقة العداد الكهربائي المملوك لهم، كي توفر الشركة عدادا جديدا بديلا عن المسروق.

ماذا تفعل حال سرقة عداد الكهرباء؟

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، الإجراءات التي يجب على المواطن أن يتبعها، حال سرقة العداد الكهربائي الخاص به، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء على فيس بوك، وهي كما يلي:

1- تحرير محضر سريع في قسم الشرطة التابع لها الوحدة السكانية التي شهدت واقعة سرقة العداد.

2- الحصول على رقم المحضر، والتوجه إلى شركة الكهرباء للإبلاغ عن سرقة العداد، وإرفاق صورة المحضر في الشكوي المقدمة للشركة.

3- ترسل شركة الكهرباء مندوبين للتأكد من سرقة العداد، وبعد التأكد تعمّم رقم العداد كي لا يستخدم في أي مكان آخر.

4- يقدم المواطن طلبا رسميا للحصول على عداد بدل فاقد.

5- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

6- صورة من محضر الشرطة الخاصة بعملية سرقة العداد القديم.

7- صورة من بيانات الحساب توضح إذا كان هناك مديونيات سابقة على العداد القديم، قبل عملية السرقة.

8- سداد التسويات المستحقة إن وجدت.

9- سداد الرسوم المقررة للعداد الجديد.

10- بعد انتهاء جميع الإجراءات تبدأ شركة الكهرباء تركيب العداد الجديد.

وأتاحت شركة الكهرباء، لجميع المواطنين، التقديم للحصول على العداد الكودي الجديد إلكترونيا من خلال الإنترنت، وذلك في إطار حرص الشركة على تسهيل الإجراءات على جميع المواطنين الراغبين، وذلك من خلال عدة خطوات سريعة.

خطوات التقديم على عداد كودي

- التسجيل من خلال على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- تسجيل الدخول على خدمة العداد الكودي.

- تسجيل البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

- وضع المرفقات المطلوبة «صورة العقار من الخارج، صورة بطاقة الرقم القومي، وبطاقة ضريبية إذا كان العداد لمحل تجاري».

- التسجيل.

- الاحتفاظ برقم كود التسجيل الذي سيظهر على الشاشة.

- متابعة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية لشركة الكهرباء.