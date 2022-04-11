انخفاض أسعار البنزين والديزل وارتفاع زيت الوقود والغاز البترولي عالميا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضا بنسب متفاوتة في الأسبوع الأول من شهر أبريل نيسان الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر مارس آذار الماضي، وفق بيانات أعلنتها اليوم الاثنين، وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1019.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار، والذي بلغ 1084 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 6 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 1053.5 دولار للطن مقابل 1121.4 دولار المسجل في شهر آذار وبنسبة انخفاض بلغت 6.1 بالمئة.


وانخفض سعر الديزل من 1054.6 دولار للطن إلى 1032.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 1105.6 دولار للطن إلى 1105.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.04 بالمئة، وارتفع سعر زيت الوقود من 628.9 دولار للطن إلى 655.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2 بالمئة.
بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 955 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي، والذي بلغ 913.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5 بالمئة.
وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرًا بلغ 104.5 دولار للبرميل مقابل 119.2 دولار المسجل في شهر آذار الماضي.

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