إقرار استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي لتنويع مصادر التنمية المستدامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  إقرار استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي يمثل إضافة جديدة لجهود الدولة في تنويع مصادر التنمية الاقتصادية المستدامة، ويكتب صفحة جديدة من سلسلة نجاحات الإمارات المتتالية في استشراف المستقبل وتطوير المجالات التي تحمل بين طياتها فرصا لمواصلة التقدم والتحديث.

وقال خلفان جمعة بلهول في تصريح له بمناسبة إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي: "يعتبر الاقتصاد الرقمي من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات التي توفر الكثير من الفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وستسهم هذه الاستراتيجية الوطنية بتعزيز دور هذا القطاع في استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاما القادمة، وتمكين القدرات الوطنية وحذب المواهب العالمية من رواد الأعمال في الفضاء الرقمي".

وأضاف: "تحرص مؤسسة دبي للمستقبل على المساهمة الفاعلة في تمكين دور الاقتصاد الرقمي في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، عبر تطوير الأبحاث والمشاريع المبتكرة في هذا القطاع واستشراف فرصه وتحدياته، إضافة إلى دراسة وبحث المساحات غير المكتشفة من القطاعات ذات الأولوية لدبي والإمارات لإعادة تشكيل الصناعات القائمة والجديدة وتعزيز منظومة الابتكار، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية مع مطوري ومزودي الخدمات الرقمية ورواد الأعمال والمبتكرين والمفكرين ومستشرفي المستقبل عبر مختلف مبادراتها ومشاريعها وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل".

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعرقل مفاوضات الزمالك للحصول على توقيع الدبابة

فيريرا يوافق على التعاقد مع نجم الأهلي السابق

عاجل.. ضربة موجعة للرجاء المغربي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منافسة جديدة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد مع صفقة نارية

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن أضرحة آل البيت

خاص.. حقيقة اقتراب الأهلي من ضم بن شرقي

مرتضى منصور يحسم صفقة الأهلي المُنتظرة لصالح الزمالك

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل بسبب موسمياني